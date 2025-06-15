Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem (2)

VALİUSTA: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ DURUM YOK

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını, can ve mal kaybı ihbarının alınmadığını belirten Vali Usta, “Geçmiş olsun Bingöl. AFAD verilerine göre 15.06.2025 Pazar günü saat 00:03 sularında merkez üssü Genç İlçesi Çaybaşı köyü yakınları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş olup, deprem 7 km derinlikte gerçekleşmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber İlçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta, sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimle Allah beterinden korusun diyorum” ifadelerini kullandı.