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        4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 5 yaralı

        BİNGÖL'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:20
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        4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 5 yaralı
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        BİNGÖL’de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Simani Mahallesi mevkisinde meydana geldi. T.G. yönetimindeki 33 ALB 939 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen V.K. idaresindeki 34 VS 0998 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil refüjdeki bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek Y.S. yönetimindeki 53 ABY 424 plakalı otomobille çarpıştı. Y.S.’nin kullandığı otomobil de kontrolden çıkıp, yol kenarında bekleyen M.S.T. idaresindeki 16 BPB 495 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücüler Y.S. ve M.S.T. ile 34 VS 0998 plakalı otomobildeki B.Ö., K.A. ve M.K. (1) adlı bebek yaralandı.

        İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ekipler tarafından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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