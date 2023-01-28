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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de kuraklığın bal üretimini düşürmesinden endişe ediliyor

AA

Bingöl'de kuraklığın bal üretimini düşürmesinden endişe ediliyor

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ -Bingöl'de, bu yıl yaşanan kuraklığın arılarda nesil kaybına yola açarak bal üretimin düşmesine neden olmasından endişe ediliyor.

Son yılların en kurak kış mevsiminden birini geçiren Bingöl'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Geçen yıl 2 metreyi aşan karın biriktiği ve tek katlı evlerin kara gömüldüğü Bingöl'de, kar yağışının olmaması arıcılığı da tehdit ediyor.

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği kayıtlarına göre, 1719 arıcı ve 163 bin kovanın bulunduğu kentte, hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle kovanlarda kış uykusuna geçemeyen arılarda ölüm yaşanması arıcıları da tedirgin ediyor.

Coğrafi işaret tescilli Bingöl balında verimin düşmemesi için arıcılar da yağışların başlamasını bekliyor.

- "Polen ve nektar üretiminde problemler olabilir"

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Turan, AA muhabirine, yeterli miktarda yağış olmaması nedeniyle üst toprak katmanında erozyonla birlikte kayıpların meydana geldiğini söyledi.

Kışın kar olmayışının birçok anlamda ciddi problemler ortaya çıkardığını dile getiren Turan, Bingöl'de arıcılığın da bundan etkilenebileceğini belirtti.

Doğanın yapısında değişimler meydana geldiğini kaydeden Turan, şöyle konuştu:

"Bu tarihte arılarımız kış uykusuna yatamadığı için nesil kaybı durumu ortaya çıkıyor. Daha sonraki süreçte de toprağın özellikle ilkbahar yağışlarıyla beslenememesi durumunda biyoçeşitlilikte azalmalar meydana gelebilir. Dolayısıyla arıların beslenmesi konusunda polen ve nektar üretiminde ve kullanımında problemler olabilir. Bu da arı ürünlerinin faaliyetlerini de olumsuz yönde etkileyebilir. Bingöl Üniversitesinin arıcılık kompleksi bu tarihte normalde 1 metreye yakın karla kaplıydı ama bu sene herhangi bir şekilde kar toprağı tutmadı. Bunun sonucu olarak arılarda nesil kaybı meydana gelebilir."

- "Böyle giderse bal üretiminde düşüş olur"

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Ali Aba da arıların kış uykusuna girmediği için salkımın oluşmadığını anlattı.

"Arılar sıcak havayı gördü mü kovanın dışına çıkar. Bu da arının ölümüne ve kaybına neden olur. Böyle giderse önümüzdeki dönemde bal üretiminde düşüş olur. Arı sıcak havayı gördü mü içerisindeki balı, poleni tüketiyor. Yeterince beslenmeyince de arı telef olur. Bu da arıcılara büyük bir külfettir" ifadelerini kullanan Aba, kar yağışıyla arıcıların rahatlayacağını belirtti.

- "50 yıldır böyle bir kış görmedik"

Adaklı ilçesinde 50 yıldır arıcılık yapan 70 yaşındaki Ali Tüz de geçimlerini arıcılıkla sağladıklarını söyledi.

Bu yıl arılarının kovandan çıktığını ve geri dönmeyerek öldüklerini kaydeden Tüz, "200 kovanım var. 50 yıldır böyle bir kış görmedik. Her sene kar olurdu, arılar kış uykusuna yatardı. Bu yıl böyle değil." diye konuştu.

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