Adaklı ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı

BİNGÖL (AA) - Adaklı ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaymakam Burak Bozkurt Gürses başkanlığında düzenlenen tatbikatta, meydana gelebilecek bir depremin ardından yapılması gerekenler gösterildi.

Depremin ardından belirlenen toplanma alanında vatandaşları geçmesi sağlandı.

Arama kurtarma ekipleri, bir yaralıyı enkaz altından çıkartarak ve ambulansa taşıdı.

Çadır kuran jandarma ekipleri, vatandaşlara çorba ikramında da bulundu.

Kaymakam Gürses, burada yaptığı konuşmada, olası felaketlere de hazırlıklı olmak zorunda olduklarını belirterek, "Afetleri önleyemeyiz ama etkileri en aza indirebiliriz. Devletin kanunlarına, mevzuatlarına uyarsak, bilime kulak verirsek kendimizi en iyi şekilde muhafaza edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Tatbikatta ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

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