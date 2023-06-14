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Asırlık ata tohumuyla Yedisu horoz kuru fasulyesinin ekimine başlandı

AA

Asırlık ata tohumuyla Yedisu horoz kuru fasulyesinin ekimine başlandı

BİNGÖL (AA) - Devletin desteğiyle üretim alanı yükselen Bingöl'ün Yedisu ilçesinde horoz kuru fasulyesinin ekimine başlandı.

Bingöl'de 2021'de tescile kavuşmasının ardından üretim alanı ve rekoltesi her geçen yıl artan Yedisu horoz kuru fasulyesinin haziran ayında ata tohumlarından ekimi yapılıyor.

Devlet tarafından yüzde 75 hibeli ata tohumu desteğiyle üretim gerçekleştiren çiftçiler, bu yıl yoğun yağışların ardından tohumları toprakla buluşturdu.

Yedisu horoz kuru fasulyesi, değerinin artmasının ardından birçok vatandaşın köyüne dönerek üretim yapmasını sağladı.

Yaklaşık 20 dakikada pişmesi, kabuklanma yapmaması ve lezzeti ile büyük ilgi gören kuru fasulyede, yaklaşık 4 ay süren emeğin ardından hasat yapılacak.

- İlçede 500 hane fasulye yetiştiriyor

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, AA muhabirine, horoz kuru fasulyesinin ilçenin en önemli tarım üretim çeşitlerinden biri olduğunu söyledi.

Devletin verdiği desteklerle beraber Yedisu'da horoz kuru fasulyesinin üretiminin arttığını aktaran Başar, "Hibe ve makine destekleriyle üreticilerimizde ciddi manada bir ilgi oluştu." diye konuştu.

İlçede 500 hanenin horoz kuru fasulye üretimi yaptığını, bunun sonucunda yaklaşık 10 milyon lira ilçeye nakit girdisinin sağlandığını belirten Başar, fiyatının da iyi olması sonucu özellikle il dışında yaşayan vatandaşların ilçeye dönerek tarım faaliyetinde bulunduğunu bildirdi.

Başar, fasulyenin ülkenin her tarafına satışının yapıldığını, bu sayede ilçedeki tarım faaliyetlerinin hızlı şekilde gelişmeye devam ettiğini aktardı.

- "Ata toprağımızı boş bırakmak istemiyoruz"

Yaklaşık 40 yıldır yaşadığı Aydın'dan Yedisu ilçesinin Dinarbey köyüne dönen 67 yaşındaki Alişan Açık da 4 yıldır 50 dönümlük toprağında fasulye üretimi yaptığını kaydetti.

Emekli olduktan toprakla uğraşmaya başladığını ve çocuklarıyla köyüne geri döndüğünü belirten Açık, şöyle konuştu:

"Ata toprağımızı boş bırakmak istemiyoruz. Çocuklarımın da toprakla uğraşmasını bekliyorum. Toprak mutlaka insanı geçindirir ama gençleri de tutabilmek için ekonomik ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekir. Çocuklarım da köyü seviyor. Herkes kendi toprağını boş bırakıp giderse ülke ekonomisi için de zarardır."

Yedisu horoz kuru fasulyesinin çok beğenildiğini anlatan Açık, "Alanlar bir daha sipariş veriyor. Zaten beğenmeseler bir daha almazlar. Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Denizli'ye fasulye gönderiyoruz. Yedisu horoz kuru fasulyesi tadıyla, lezzetiyle, pişmesiyle çok farklı. Alanlar eşine dostuna herkese öneriyor." ifadelerini kullandı.

Üretici Seval Açık ise ürün ekimi için ilkbaharda Aydın'dan köye geldiğini dile getirdi.

Toprağın çok değerli olduğunu belirten Açık, "Yıllarca bu topraklardan ekmek yedik, bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Herkesin köyüne dönüp tarım yapmasını isterim." dedi.


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