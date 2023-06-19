Solhan Ayak Tenisi Takımı'nın hedefi üçüncü kez Türkiye Şampiyonluğu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl temsilcisi Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye finallerinde üçüncü kez şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor.

Solhan Ayak Tenisi Takımı, 22-25 Haziran'da Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenecek olan Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan, yaptığı açıklamada, şampiyonada iki takımın mücadele edeceğini söyledi.

Takımlara başarı dileyen Çalışkan, üçüncü kez şampiyonluk için hazırlık yapan Solhan Ayak Tenisi Takımı'nın tekrar şampiyon olacağına inandığını kaydetti.

Takım kaptanı Serdar Demir de üçüncü kez şampiyon olmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini bildirdi.

İkinci takımın takım kaptanı Yunus Emre Kutlu da çok güzel bir kamp süreci geçirdiklerini ve şampiyonadan başarıyla dönmeyi hedeflediklerini aktardı.

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