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        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 18:53 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:32
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        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Gerçekli köyünde otluk alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

        Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme, AFAD ve Genç Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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