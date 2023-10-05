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        Bingöl'de tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:56 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:00
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        Bingöl'de tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
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        Bingöl’ün Karlıova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kale Mahallesi'nde, Abdurrahman Çaculdak'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuğun yakınları tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

        Yanan ev kullanılmaz hale geldi.

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