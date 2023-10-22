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        Bingöl'de kurumlar arası voleybol turnuvası yapıldı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde 100. Yıl Cumhuriyet Kupası dolayısıyla kurumlar arası voleybol turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 19:04 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:27
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        Bingöl'de kurumlar arası voleybol turnuvası yapıldı
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        Bingöl’ün Solhan ilçesinde 100. Yıl Cumhuriyet Kupası dolayısıyla kurumlar arası voleybol turnuvası yapıldı.

        Kaymakamlığın desteğiyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen voleybol turnuvasına 13 takım katıldı.

        Kaymakam Muhammed Çetin, turnuva öncesi yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle yapılan turnuvada amaçlarının gençler ve kurum personeli arasında kaynaşmayı sağlamak olduğunu söyledi.

        Çetin, emeği geçen bütün kurumlara teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan da turnuvaya büyük ilgi ve katılım olduğunu belirterek, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Daha sonra müsabakalara geçildi.

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