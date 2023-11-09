Bingöl'de Filistinlilere destek için kermes düzenlendi Solhan ilçesinde İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

Solhan ilçesinde İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

Solhan Merkez İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edilen kermes dualarla açıldı.

Yardımsever veliler, öğretmenler ve öğrencilerin el emeği göz nuruyla hazırladığı ürünler, stantlarda yer aldı.

Okul bahçesinde düzenlenen kermese, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kermes programını düzenleyen emek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, satışlardan elde edilen gelirin, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) aracılığıyla İsrail saldırılarından zarar gören Filistin'deki sivillere ulaştırılacağını belirtti.