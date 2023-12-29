Karlıova Kaymakamı Gilan köyleri ziyaret etti
Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Kaymakam Gilan, ilçeye bağlı Suçatı ve Dörtyol köylerini ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.
Yaşlı ve hastaları da evlerinde ziyaret eden Gilan, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.
Ziyaretten memnuniyet duyan vatandaşlar Gilan ve beraberindekilere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.