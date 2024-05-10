Bingöl'de kadınlar el emeği ürünlerini sergide satışa sundu

Kadınların hanelerine destek olmak amacıyla herkesi sergiye davet eden Bayraktar, "Aile ve Destek Merkezlerimizde 100 kadınımıza hizmet ediyoruz. Sergimizde tamamen el ürünleri mevcut. Bakır işlemeciliği, filografi, tablo, amigurumi bebek, doğal bal mumu, çanta." diye konuştu.

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