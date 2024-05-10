Bingöl'de kadınlar el emeği ürünlerini sergide satışa sundu
Bingöl Aile ve Destek Merkezi-2'de eğitim gören kursiyer kadınlar, atölyelerde ürettikleri ürünleri satışa sunma fırsatı buldu.
Bingöl Aile ve Destek Merkezi-2'de eğitim gören kursiyer kadınlar, atölyelerde ürettikleri ürünleri satışa sunma fırsatı buldu.
Merkezdeki kursiyer kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi, Yenişehir Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde açıldı.
Aile ve Destek Merkezi 2 Koordinatörü Dilan Bayraktar, gazetecilere, serginin 3 gün açık kalacağını söyledi.
Kadınların hanelerine destek olmak amacıyla herkesi sergiye davet eden Bayraktar, "Aile ve Destek Merkezlerimizde 100 kadınımıza hizmet ediyoruz. Sergimizde tamamen el ürünleri mevcut. Bakır işlemeciliği, filografi, tablo, amigurumi bebek, doğal bal mumu, çanta." diye konuştu.
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