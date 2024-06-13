Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu

        Bingöl'de bahçedeki havuza düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de bahçedeki havuza düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, dün merkeze bağlı Gözeler köyündeki bahçede oynayan 3 yaşındaki F.G, dengesini kaybederek havuza düştü.

        Yakınlarının yardımıyla sudan çıkarılan F.G. bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin adından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada çocuğun duran kalbi sağlık ekiplerinin çabasıyla yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikesi devam eden çocuk, daha sonra sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        Milli coşku
        Milli coşku
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimleri başladı
        Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimleri başladı
        Bingöl Emniyet Müdürü Orhan'dan engellilere destek sunan hayırseverlere teş...
        Bingöl Emniyet Müdürü Orhan'dan engellilere destek sunan hayırseverlere teş...
        Bingöl'de 150 kilogram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 150 kilogram esrar ele geçirildi
        Bingöl'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bingöl'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Solhan'da mezuniyet töreni yapıldı
        Solhan'da mezuniyet töreni yapıldı