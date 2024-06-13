Bingöl'de havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu
Bingöl'de bahçedeki havuza düşen çocuk hayatını kaybetti.
Bingöl'de bahçedeki havuza düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün merkeze bağlı Gözeler köyündeki bahçede oynayan 3 yaşındaki F.G, dengesini kaybederek havuza düştü.
Yakınlarının yardımıyla sudan çıkarılan F.G. bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin adından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada çocuğun duran kalbi sağlık ekiplerinin çabasıyla yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikesi devam eden çocuk, daha sonra sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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