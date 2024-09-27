Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla dün ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Er Vedat Aslan-07 Operasyonu" düzenledi.

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