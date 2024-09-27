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        Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak bulundu

        Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bulunan terör örgütü PKK/KCK'ya ait 8 odalı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:55
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        Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak bulundu
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        Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bulunan terör örgütü PKK/KCK'ya ait 8 odalı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla dün ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Er Vedat Aslan-07 Operasyonu" düzenledi.

        Ekipler, operasyonda terör örgütü PKK/KCK tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak buldu.

        Sığınaktaki aramada, muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Malzemeler imha edildi, sığınak kullanılamaz hale getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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