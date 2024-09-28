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        Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

        Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 20:58 Güncelleme: 28.09.2024 - 20:58
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        Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
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        Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

        Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114 plakalı otomobil, Bingöl-Muş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1. sınıf öğrencisi Evin Özel'e (18) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Özel, ambulansla kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Özel'in hayatını kaybetmesinin ardından bir grup öğrenci, kaza yerinde yürüyüş yaptı. Öğrenciler, slogan atarak kazanın meydana geldiği yere trafik lambası konulmasını istedi.

        Polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Öğrenciler, polisin yürüyüşün sonlandırılması uyarısında bulunmasından bir süre sonra dağıldı.

        Evin Özel'in kente Van'ın Özalp ilçesinden geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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