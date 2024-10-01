Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda merkez ve Genç ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 kilo 352 gram toz esrar, 11 gram kubar esrar, 182 kök Hint keneviri, 8 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 37 fişek ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.