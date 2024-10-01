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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:41
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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda merkez ve Genç ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 kilo 352 gram toz esrar, 11 gram kubar esrar, 182 kök Hint keneviri, 8 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 37 fişek ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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