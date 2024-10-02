Bingöl'de 25 kilo 45 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 25 kilo 45 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Genç ile Solhan ilçelerindeki adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, Genç ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde, 24 kilo 900 gram skunk ve 100 gram toz esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kent merkezinde ve Solhan ilçesindeki iki adreste yapılan aramada ise 45 gram esrar, saksıda Hint keneviri bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.