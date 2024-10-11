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        Bingöl'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı

        Bingöl Valiliği, kentteki toplantıların ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 21:17 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:17
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        Bingöl'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı
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        Bingöl Valiliği, kentteki toplantıların ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütüne müzahir kişi veya kişilerin PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, kamuoyunda oluşturabileceği tepki/infial, karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelebileceği gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram ve resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama, uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri etkinliklerin 11 Ekim saat 08.00'den 13 Ekim saat 23.59'a kadar olmak üzere 3 gün süreyle Bingöl il sınırları içinde yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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