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        Bingöl'de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Bingöl'de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 18:57 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:05
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        Bingöl'de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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        Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Berat E. idaresindeki 12 AD 897 plakalı beton mikseri, Saray Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Erkan S. yönetimindeki 35 EDR 63 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.

        Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi ile mikserin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Hafif ticari araçta sıkışan sürücü, beton mikserinin vinç ve kepçe yardımıyla kaldırılmasının ardından çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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