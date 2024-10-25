Bingöl'de şehit polis memurları için mevlit okutuldu

Genç Kaymakamlığı himayesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Merkez Camisinde 8 yıl önce terör saldırısında şehit olan polis memurları için düzenlenen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memurları Hakan Akdere ve Murat Yıldırım için mevlit programı düzenlendi.

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