Bingöllü şehit torununun İstiklal Marşı hassasiyeti

Bingöl'de 9 yaşındaki Yiğit Eymen Kera'nın ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyunca yolda tek başına saygı duruşunda beklemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Kera, okuldan sonra Saray Mahallesi'ndeki evine döndü.

Bir süre sonra ekmek almak için dışarı çıkan Kera, ekmek aldıktan sonra eve dönerken geçtiği güzergahta bulunan Vali Kurtuluş Şişmantürk Ortaokulu'nda İstiklal Marşı'nın okunduğunu duydu.

"İstiklal Marşı okunurken Yiğit'in yanından geçen insanlar da vardı. Milli ve manevi değerlerinin bu kadar farkında ve buna karşı bir davranış geliştirmiş kardeşimizi görünce göğsümüz kabardı. Hemen ona sarılmak, ailesini de tebrik etmek istedik. Böyle bir bilinçle ve terbiye ile yetiştirilen evladımız geleceğimizi emanet edeceğimiz o güzel gençlerden. Maşallah diyoruz, Allah nazarlardan saklasın. İnşallah karakteri bu şekilde devam etsin. Büyüdüğünde de kendisi gibi milli ve manevi değerlerinin bilincinde terbiyeli, ahlaklı, güzel nesiller yetiştirsin bize. Derler ya 'Asım'ın Nesli'.