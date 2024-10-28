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        Bingöl'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 21:22 Güncelleme: 28.10.2024 - 21:27
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        Bingöl'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.

        Yenişehir Mahallesi'nde Teberrük Geyik'e (70) ait prefabrik evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın sırasında evde olan Geyik, komşuları tarafından evden çıkarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

        Prefabrik ev yangında kullanılamaz hale geldi.

        Solunum sıkıntısı yaşayan Geyik'e, ambulansta sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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