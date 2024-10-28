Bingöl'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.
Yenişehir Mahallesi'nde Teberrük Geyik'e (70) ait prefabrik evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında evde olan Geyik, komşuları tarafından evden çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Prefabrik ev yangında kullanılamaz hale geldi.
Solunum sıkıntısı yaşayan Geyik'e, ambulansta sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.
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