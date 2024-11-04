Bingöl Valisi Usta, İl Genel Meclisi toplantısına katıldı
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi toplantısına katıldı.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi toplantısına katıldı.
Vali Usta, İl Genel Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, hazırlanacak bütçenin kente hayırlı hizmetlere vesile olmasını dileyerek, meclis çalışmalarında tüm üyelere başarılar diledi.
Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu ve meclis üyeleri katıldı.
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