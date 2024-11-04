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        Bingöl Valisi Usta, İl Genel Meclisi toplantısına katıldı

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:55 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:57
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        Bingöl Valisi Usta, İl Genel Meclisi toplantısına katıldı
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi toplantısına katıldı.

        Vali Usta, İl Genel Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, hazırlanacak bütçenin kente hayırlı hizmetlere vesile olmasını dileyerek, meclis çalışmalarında tüm üyelere başarılar diledi.

        Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu ve meclis üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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