Bingöl Valisi Usta, İl Genel Meclisi toplantısına katıldı

Vali Usta, İl Genel Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, hazırlanacak bütçenin kente hayırlı hizmetlere vesile olmasını dileyerek, meclis çalışmalarında tüm üyelere başarılar diledi.

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