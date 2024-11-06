Bingöl'de hafif ticari aracın çarptığı sepetli motosikletteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bingöl'de hafif ticari aracın sepetli motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bingöl'de hafif ticari aracın sepetli motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34B VV 509 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Genç kara yolunun Tugay Kavşağı mevkisinde sepetli motosiklete çarptı.
Kazada sepetli motosikletteki Emrah T, Serhat T. ve Muttalip G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Muttalip G, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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