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        Bingöl'de trafik kazasında yaşamını yitiren gencin organları 4 kişiye umut oldu

        Bingöl'de hafif ticari aracın sepetli motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin organları, 4 kişiyi hayata bağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 17:20 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:20
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        Bingöl'de trafik kazasında yaşamını yitiren gencin organları 4 kişiye umut oldu
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        Bingöl'de hafif ticari aracın sepetli motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin organları, 4 kişiyi hayata bağlayacak.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Genç kara yolunun Tugay Kavşağı mevkisinde 6 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan S.T'nin tedavi altına alındığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

        Ailesinin onay vermesi sonucu S.T'nin 4 organı Ankara, Gaziantep ve Samsun'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı, organ bağışının hayati önem taşıdığını belirtti.

        Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organlarının, gerekli uyumluluk testleri yapıldıktan sonra organ bekleyen hastalara umut ışığı olduğunu anlatan Tatlı, şunları kaydetti:

        "Bu kritik süreci yakından takip etme fırsatı buldum. Bu operasyon, özverili bir emek, zaman ve koordinasyon gerektiren bir süreçtir. Sonucunda birçok hayata dokunabilmek, sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük çabanın en kıymetli karşılığıdır. Bu önemli görevin üstesinden başarıyla gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu, sağlık alanında Bingöl olarak ulaştığımız önemli bir seviyeyi de göstermektedir. Ayrıca, bu süreçte katkı sağlayan tüm ekip üyelerine ve hasta yakınlarına minnettarız. Bingöl Devlet Hastanesi yönetimine, Organ Bağışı Birimi'mize, Ankara ve Gaziantep'ten gelen ekipler ile hekim arkadaşlarımızdan ameliyathane ekibine kadar yoğun bir mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu organların, nakil bekleyen hastalarımıza şifa olmasını diliyor, bağışta bulunarak pek çok insana yaşam umudu sağlayan donörümüze ve bu süreçte bizlere destek olan ailesine şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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