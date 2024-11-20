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        Bingöl'de "Çocuk Hakları Durağı" kuruldu ve fidan dikimi etkinliği yapıldı

        Bingöl'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları Durağı" kuruldu, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:25 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:37
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        Bingöl'de "Çocuk Hakları Durağı" kuruldu ve fidan dikimi etkinliği yapıldı
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        Bingöl'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları Durağı" kuruldu, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Valilik koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komite Birimince çocuk haklarına yönelik toplumsal farkındalıkların arttırılması amacıyla Bingöl Üniversitesi önünde "Çocuk Hakları Durağı" oluşturuldu.

        Durağın açılışı Vali Ahmet Hamdi Usta ve çocuklarının katılımıyla gerçekleştirildi.

        Usta, programda yaptığı konuşmada, durağın kurulmasındaki amacın çocukların sahip olduğu haklarla ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Çocuklar bizim baş tacımız." dedi.

        Daha sonra Bingöl-Solhan kara yolunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hatıra ormanında düzenlenen etkinlikte, Vali Yardımcısı Fahri Onay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve protokol üyeleri çocuklarla fidan dikti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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