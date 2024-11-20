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        Bingöl Adaklı Devlet Hastanesinde hasta yatışı hizmeti verilmeye başlandı

        Bingöl'ün Adaklı ilçesinde Devlet Hastanesi, yatan hasta servislerinin açılmasıyla hasta kabulüne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:40 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:45
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        Bingöl Adaklı Devlet Hastanesinde hasta yatışı hizmeti verilmeye başlandı
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        Bingöl'ün Adaklı ilçesinde Devlet Hastanesi, yatan hasta servislerinin açılmasıyla hasta kabulüne başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dahiliye ve çocuk hastalıkları servislerinin hizmete açılmasıyla Devlet Hastanesinde hasta yatışları hazır hale getirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı, servislerin açılabilmesi için gerekli tıbbi cihazlar, sarf malzeme ve ilaç temini ile birlikte personel planlanmasının da tamamlandığını kaydetti.

        Bingöl merkezdeki hastanenin iş yükünün azalacağını ve ilçedeki vatandaşların sağlık hizmetine yerinde ulaşmalarının sağlandığını ifade eden Tatlı, şunları kaydetti:

        "Adaklı Devlet Hastanesi, kuruluşundan bu yana ilk defa hasta yatışı yapılmış olacak. Hastanenin hasta yatışı yapılabilecek duruma gelmesi, bölgede yaşayan vatandaşlarımız için önemli bir gelişmedir. İlçe hastanelerinin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetinin vatandaşlarımızın bulunduğu yerde sunulması için çalışmaya devam edeceğiz. Dahiliye ve çocuk hastalıkları servislerinin hizmet vermeye başlamasıyla bölgedeki vatandaşlar, tedavi süreçlerinde önemli bir kolaylık ve zaman tasarrufu elde edecek. Vatandaşlar, merkeze gitmek zorunda kalmadan sağlık hizmetine yerinde ulaşabilecek ve bu adım bölge halkının yaşamını olumlu yönde etkileyecek."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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