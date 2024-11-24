Bingöl'de okul müdürü billboarddan "Öğretmenler Günü"nü kutladı
Bingöl'de bir okul müdürü okuldaki öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü bilbaoarddan kutladı.
Bingöl'de bir okul müdürü okuldaki öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü bilbaoarddan kutladı.
Güveçli İlkokulu Müdürü Saim Çakar, 24 Kasım Öğretmenler Günü için okulda görevli öğretmenlerin fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı afiş hazırlattı.
Kent merkezindeki billboarda asılan afişte, "Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun" yazısı da yer aldı.
Çakar, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğunu belirterek, onları her fırsatta onurlandırmanın görevleri olduğunu söyledi.
Öğretmenler de bu çalışma için Çakar'a teşekkürlerini iletti.
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