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        Bingöl'de okul müdürü billboarddan "Öğretmenler Günü"nü kutladı

        Bingöl'de bir okul müdürü okuldaki öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü bilbaoarddan kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:49
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        Bingöl'de okul müdürü billboarddan "Öğretmenler Günü"nü kutladı
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        Bingöl'de bir okul müdürü okuldaki öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü bilbaoarddan kutladı.

        Güveçli İlkokulu Müdürü Saim Çakar, 24 Kasım Öğretmenler Günü için okulda görevli öğretmenlerin fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı afiş hazırlattı.

        Kent merkezindeki billboarda asılan afişte, "Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun" yazısı da yer aldı.

        Çakar, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğunu belirterek, onları her fırsatta onurlandırmanın görevleri olduğunu söyledi.

        Öğretmenler de bu çalışma için Çakar'a teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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