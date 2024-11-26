Bingöl'ün 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı ilçesinde taşımalı eğitime, Yedisu ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yedisu ile Adaklı ilçelerinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Yedisu ilçesinde tüm okullar 26 Kasım Salı günü tatil edildi.