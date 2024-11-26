Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'ün 2 ilçesinde eğitime kar engeli

        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı ilçesinde taşımalı eğitime, Yedisu ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 00:21 Güncelleme: 26.11.2024 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'ün 2 ilçesinde eğitime kar engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı ilçesinde taşımalı eğitime, Yedisu ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yedisu ile Adaklı ilçelerinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.

        Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Yedisu ilçesinde tüm okullar 26 Kasım Salı günü tatil edildi.

        Adaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kilometrelerce taşıyarak kurtardılar
        Kilometrelerce taşıyarak kurtardılar
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Evinde ayağı kırılan kadın temizlik için gelen Vefa ekibince hastaneye götü...
        Evinde ayağı kırılan kadın temizlik için gelen Vefa ekibince hastaneye götü...
        Bingöl'de 88 köy yolu kardan kapandı
        Bingöl'de 88 köy yolu kardan kapandı
        Karlıova'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara
        Karlıova'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara
        Bingöl'ün 4 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Bingöl'ün 4 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Bingöl'ün bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
        Bingöl'ün bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
        Bingöl'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
        Bingöl'ün yüksek kesimlerine kar yağdı