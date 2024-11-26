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        Bingöl'de eğitime kar engeli

        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile Solhan ilçesinde taşımalı, 4 ilçede tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 20:15 Güncelleme: 26.11.2024 - 20:15
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        Bingöl'de eğitime kar engeli
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        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile Solhan ilçesinde taşımalı, 4 ilçede tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.

        Oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar yarın tatil edildi.

        Kent merkezi ile Solhan ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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