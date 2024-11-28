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        Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Bingöl'de yapıldı

        Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 18:38 Güncelleme: 28.11.2024 - 18:48
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        Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Bingöl'de yapıldı
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        Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ajansın bölge planı, kadın istihdamı ve girişimciliği, yeşil dönüşüm ve SoGreen, yerel kalkınma hamlesi programları ve devam eden faaliyetlere ilişkin konular değerlendirildi.

        Vali Usta, toplantının ve kararların hayırlı olmasını temenni etti.

        Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu dönem başkanlığı görevinin sona erdiğini belirten Usta, görevi Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'na devrettiğini söyledi.

        Toplantıda, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu ve Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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