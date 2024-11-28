Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Sert, Bingöl Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

        Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, "Gençlerle Söyleşi" programında Bingöl Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 18:50 Güncelleme: 28.11.2024 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Sert, Bingöl Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, "Gençlerle Söyleşi" programında Bingöl Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Bingöl Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve İnovasyon Kulübü tarafında Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşinin konukları Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ve savcı Tuğçe Demirci oldu.

        Söyleşide Sert ile Demirci öğrencilere adaletin işleyişi, hukuk sisteminin önemini ve kamu görevinde edinilen tecrübelerini anlattı ve onların sorularını yanıtladı.

        Başsavcı Sert, savcıların görev ve yetkilerini detaylı bir şekilde açıklayarak savcıların, büyük bir vicdani sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

        Sert, şunları kaydetti:

        "Bizler, sadece kanunları uygulamakla yükümlü değiliz; aynı zamanda vicdani bir sorumluluğumuz da var. Bir dosya üzerinde çalışırken hem adaletin hem de mağdurun hakkını korumak en büyük sorumluluğumuzdur. Savcı olmanın getirdiği vicdani yük, bazen ağır olabilir, çünkü doğruyu bulmak sadece kanuni bir sorumluluk değil, aynı zamanda insani bir sorumluluktur."

        Savcı Demirci de mesleğin gereği olarak mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını kaydetti.

        Tek bir dosyanın davasının günlerce, aylarca sürebildiğini ifade eden Demirci, "Her bir dosya, detaylı incelemeler, mülakatlar ve bazen günler süren araştırmalar gerektiriyor. Bazen gece geç saatlerde, bazen de hafta sonları çalışmamız gerekiyor. Bu, mesleğin doğasında var. Bu noktada motivasyonunuz çok önemli çünkü bu meslek maaş için yapılmaz, idealist olmanız gerekir. Gerçekten adaleti sağlama amacınız varsa, her türlü zorluğu göğüslemeye hazır olmalısınız." ifadelerini kullandı.

        Programda, Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Veysel Turan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Abdullah Koçin, Bingöl Üniversitesi Gençlik ve İnovasyon Kulübü Başkanı Abdullah Toprakoğlu da yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!

        Benzer Haberler

        Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Bingöl'de yapıldı
        Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Bingöl'de yapıldı
        Bingöl'de, sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
        Bingöl'de, sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
        Bingöl'de terör propagandası yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de terör propagandası yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de 88 köy yolundan 34'ü ulaşıma açıldı
        Bingöl'de 88 köy yolundan 34'ü ulaşıma açıldı
        Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi yeni sezon için gün sayıyor
        Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi yeni sezon için gün sayıyor
        Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, çocuklarla kar topu oynadı
        Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, çocuklarla kar topu oynadı