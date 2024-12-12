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        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 13:28 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:32
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        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Karlıova'da sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.

        Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti.

        Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler kartopu oynadı. Köy yollarının kapanma ihtimaline karşı ekipler hazır bekliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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