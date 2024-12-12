Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Karlıova'da sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti.
Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler kartopu oynadı. Köy yollarının kapanma ihtimaline karşı ekipler hazır bekliyor.
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