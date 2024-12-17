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        Bingöl'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Bingül'ün Genç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:23
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        Bingöl'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Bingül'ün Genç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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