Bingöl'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Bingül'ün Genç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bingül'ün Genç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.