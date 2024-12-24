Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Karlıova Belediyesi ekipleri de ilçe merkezindeki cadde ve sokakları kardan temizledi.
Ekipler tarafından toplanan kar, kamyonlara yüklenerek, ilçe dışına taşındı.
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