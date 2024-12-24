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        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:14
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        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Karlıova Belediyesi ekipleri de ilçe merkezindeki cadde ve sokakları kardan temizledi.

        Ekipler tarafından toplanan kar, kamyonlara yüklenerek, ilçe dışına taşındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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