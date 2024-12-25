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        Bingöl'de firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:38
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        Bingöl'de firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması ile uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 23-25 Aralık'ta çalışma yaptı.

        Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, 103,84 gram toz esrar, 9,65 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 10 fişek ele geçirildi.

        Çalışmalarda, hakkında "hırsızlık" suçundan 14 yıl 8 ay ve "kasten yaralama" suçundan 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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