Bingöl'de firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı
Bingöl'de firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
Bingöl'de firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması ile uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 23-25 Aralık'ta çalışma yaptı.
Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, 103,84 gram toz esrar, 9,65 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 10 fişek ele geçirildi.
Çalışmalarda, hakkında "hırsızlık" suçundan 14 yıl 8 ay ve "kasten yaralama" suçundan 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer zanlıların işlemleri sürüyor.
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