Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de "7. Geleneksel Bal Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi

        Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli Bingöl balı için yarışma yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:00 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de "7. Geleneksel Bal Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli Bingöl balı için yarışma yapıldı.

        Bingöl Üniversitesi ile Arı Yetiştiricileri Birliğince Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda "7. Geleneksel Bal Yarışması Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl balının markaya dönüşmesinin ardından yeni hedefler koyulması gerektiğini söyledi.

        Usta, "Teknik donanım olarak kendimizi yenilemeli, üretim kapasitemizi arttırmalı, kamu ve özel sektör el ele vererek ürettiğimiz ballar için yurt içinde ve yurt dışında yeni pazarlar oluşturmalıyız." dedi.

        Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da ballarının, yapılan çalışmaların meyvesi olarak AB'den tescil aldığını ifade etti.

        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik de Bingöl balını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak adına toplandıklarını belirterek, "Bu coğrafi işaret süreci, Bingöl balının kalitesinin bilimsel olarak tescillenmesini sağlamakla birlikte, ürünümüzün ulusal ve uluslararası arenada tanıtılmasında önemli bir adım olmuştur." diye konuştu.

        Yarışmada en kaliteli balı üreten Ahmet Kubay birinci, Sadullah Belgin ikinci ve Erhan Ataş üçüncü oldu.

        Dereceye girenlere ödülleri Vali Usta, Belediye Başkanı Arıkan ve Rektör Çelik tarafından verildi.

        Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Aba, kurum müdürleri, akademisyenler ve arıcılar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hap...
        Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hap...
        Karlıova'da 10 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Karlıova'da 10 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Bingöl'de 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Bingöl'de 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Bingöl'de firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de 197 bin 300 makaron ele geçirildi
        Bingöl'de 197 bin 300 makaron ele geçirildi