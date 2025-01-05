Hesarek Kayak Merkezi sezonu, yaklaşık 2 bin 500 kişiyi ağırlayarak açtı

RIDVAN KORKULUTAŞ - Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonun açıldığı Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, ilk gününde yaklaşık 2 bin 500 kişiye ev sahipliği yaptı.

Hesarek Kayak Merkezi, il merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafede bulunuyor.

Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla dün kayakseverlere kapılarını açan merkez, misafirlerinin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklarda 3 pisti bulunan merkez, Bingöl'ün yanı sıra Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Şanlıurfa gibi illerden misafirlerini ağırladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sezonun ilk gününde yaklaşık 2 bin 500 kişi Hesarek Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Sezonun ilk gününde kayak yaparken kaza geçiren bir kişiye JAK timi ve UMKE anında müdahalede bulundu.

Devlet yatırımı olarak yapılan 2 bin 500 rakımdaki Hesarek Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kayakseverlerin güvenli vakit geçirmesini sağlıyor.

Kayak pistinin gayet güzel ve bakımlı olduğunu belirten Bulut, "Çevre illere kıyasla pistler güzel. Pistlerin sürekli ezilmesi gayet güzel. Bölge için bulunmaz nimet. Bugün aslında üç aile geldik. Kocaeli'den de bir misafirimiz var. Bugün tesiste konaklayacağız." dedi.

Bulut'un kızı Esila Bulut da snowboard yapmayı çok sevdiğini anlatarak, babasının kendisine snowboard öğrettiğini söyledi.