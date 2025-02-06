Bingöl'ün 4 ilçesinde eğitime kar engeli

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle yarın Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere'de yarın okullar tatil edildi.

Merkeze bağlı Sancak beldesinde ve Sudüğünü köyünde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.