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        Bingöl'ün 4 ilçesinde eğitime kar engeli

        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle yarın Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 21:28 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:28
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        Bingöl'ün 4 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle yarın Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

        Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere'de yarın okullar tatil edildi.

        Merkeze bağlı Sancak beldesinde ve Sudüğünü köyünde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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