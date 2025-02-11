Bingöl'de lise pansiyonlarında yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı

Özel, öğrencilerin özellikle elektrik ve ateş kullanımında çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, tatbikatın ardından bahçede öğrencilere konuyla ilgili bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Tatbikatta itfaiye ve sağlık ekiplerinin, ihbarın ardından bölgeye kaç dakikada geldiği de rapor edildi.

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