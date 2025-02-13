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        Bingöl'de eğitim öğretim yılı 2. dönem tedbirleri toplantısı yapıldı

        Bingöl Valiliğince 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:11 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:29
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        Bingöl'de eğitim öğretim yılı 2. dönem tedbirleri toplantısı yapıldı
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        Bingöl Valiliğince 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, çocukların yarınların teminatı olduğunu, eğitim süreçlerinde güvenlik, koruyucu ve önleyici hizmetler ile tedbirlere devam edeceklerini söyledi.

        İkinci dönem boyunca ilgili birimlerin uzmanları aracılığıyla öğrencilere "kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, akran zorbalığı, siber güvenlik ve trafik güvenliği" konularında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklarını aktaran Usta, okul yöneticileri, muhtarlar, okul aile birliği üyeleri ile velilere de "uyuşturucu madde ile mücadele" konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

        Öğrencilerin okula güvenli bir şekilde giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla ilave personel görevlendirileceğini dile getiren Usta, şöyle konuştu:

        "Öğrencilere ve yayalara geçiş hakkını tanımayan sürücülere yönelik denetimlerimiz aynı kararlılık ve hassasiyetle uygulanacaktır. Yine eğitim öğretim dönemi boyunca, mobil trafik eğitim tırı ve çocuk trafik eğitim parklarında çocuklarımız için trafik eğitimleri aralıksız devam edecektir. Bir diğer önemli başlığımız da okul çevrelerinde yaşanan kazalara bağlı olarak risk analiz değerlendirmelerinin yapılmasıdır. Bu konuda da yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu alanlarda fiziki tedbirlerde eksiklik görülmesi halinde yolun yapım ve bakımından sorumlu kurumlarımızla trafik işaretlemeleri gibi tedbirler alarak eksikleri gidereceğiz. Okullarımızda önemsediğimiz bir diğer konu da güvenlik kamera sistemleridir. Bu konuda öncelik dereceli okullardan başlayarak yapacağımız çalışmalarda kamera güvenlik sistemlerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegrasyonunu gerçekleştireceğiz inşallah."

        Usta, okul önlerindeki ve çevrelerindeki kahvehane, kafe, internet salonu, market, büfe, park, bahçe gibi yerler ile seyyar satıcılara, yurt ve pansiyon çevrelerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü kaydetti.

        Usta, alacakları tedbirlerin çocukların eğitim hayatına, ailelerin rahat ve huzuruna, kentin asayişine olumlu katkılar sunacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi.

        Toplantıda, kurum müdürleri tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirildi.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Vali yardımcıları İbrahim Gökmen ve Fahri Onay, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, okul yöneticileri ve muhtarlar katıldı.

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