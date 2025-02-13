Bingöl'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde eğitim öğretime ara verilmesine dayanak teşkil eden olumsuz hava şartlarının sürdüğü belirtildi.
Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın okulların tatil edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Vali Ahmet Hamdi Usta da öğrencilere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar tatilini bir gün daha uzattıklarını belirterek, "Pazartesiye kadar 3 gün tatil yapacaksınız. Yarın da dinlenin, uykunuzu iyice alın, kuvvetli bir kahvaltı yapın ama cumartesi ve pazar derslerinize iyi çalışıp pazartesi günü hazır gelin. Haydi iyi tatiller. Pazartesi günü görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
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