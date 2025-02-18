Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        TOBB Bingöl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Temiz'den OSB'ye ziyaret

        TOBB Bingöl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mehmet Temiz, Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:46 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB Bingöl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Temiz'den OSB'ye ziyaret
        ABONE OL

        TOBB Bingöl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mehmet Temiz, Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ziyarette bulundu.

        Temiz, beraberindekilerle OSB Müdürü Serdar Çulun'u ziyaret etti.

        Temiz, Çulun ile gençlerin iş hayatına atılması, kentteki üretimin artırılması ve firmaların imalata yönlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu.

        Daha sonra iş eldivenleri üreten bir firmaya geçen Temiz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de yollar buzlardan temizleniyor
        Bingöl'de yollar buzlardan temizleniyor
        AK Parti Bingöl İl Başkanı Seven'den 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet
        AK Parti Bingöl İl Başkanı Seven'den 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet
        Karlıova Kaymakamı Gilan köy dernek başkanlarıyla bir araya geldi
        Karlıova Kaymakamı Gilan köy dernek başkanlarıyla bir araya geldi
        Karlıova ilçe merkezinde biriken kar, kamyonlarla taşınıyor (2)
        Karlıova ilçe merkezinde biriken kar, kamyonlarla taşınıyor (2)
        Karlıova ilçe merkezinde biriken kar, kamyonlarla taşınıyor
        Karlıova ilçe merkezinde biriken kar, kamyonlarla taşınıyor
        GÜNCELLEME - Bingöl'de 4,8 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Bingöl'de 4,8 büyüklüğünde deprem