TOBB Bingöl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Temiz'den OSB'ye ziyaret

Daha sonra iş eldivenleri üreten bir firmaya geçen Temiz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Temiz, Çulun ile gençlerin iş hayatına atılması, kentteki üretimin artırılması ve firmaların imalata yönlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu.

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