Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de DEAŞ üyeliğinden aranan zanlı tutuklandı

        Bingöl'de terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan aranan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 21:43 Güncelleme: 26.12.2025 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de DEAŞ üyeliğinden aranan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan aranan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Bingöl Valiliğinden hayatını kaybeden askerin babasıyla ilgili yapılan payl...
        Bingöl Valiliğinden hayatını kaybeden askerin babasıyla ilgili yapılan payl...
        Uzm Dr. Elmas, gribal enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı konusunda uyard...
        Uzm Dr. Elmas, gribal enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı konusunda uyard...
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Bingöl'de tabanca ele geçirildi
        Bingöl'de tabanca ele geçirildi
        Bingöl'de kanser farkındalığı semineri düzenlendi
        Bingöl'de kanser farkındalığı semineri düzenlendi
        Hayatını kaybeden uzman çavuş Taner Arı, Bingöl'de son yolculuğuna uğurland...
        Hayatını kaybeden uzman çavuş Taner Arı, Bingöl'de son yolculuğuna uğurland...