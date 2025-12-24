Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Hayatını kaybeden uzman çavuş Taner Arı, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

        Irak'ta hayatını kaybeden piyade uzman çavuş Taner Arı'nın cenazesi, memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:34 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:34
        Hayatını kaybeden uzman çavuş Taner Arı, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
        Irak'ta hayatını kaybeden piyade uzman çavuş Taner Arı'nın cenazesi, memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde toprağa verildi.

        Irak'ın kuzeyinde silahının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Arı için Solhan Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törende, Arı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu ve İlçe Müftüsü Fatih Baz dua etti.

        Arı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Mahalle'deki Bazmana Mezarlığı'nda defnedildi.

        Bingöl 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ertan Buğday tarafından baba Asaf Arı'ya oğlunun fotoğrafı ile Türk bayrağı verildi.

        Törene, Arı'nın ailesi ve yakınları ile Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, Solhan Kaymakamı Adnan Doğan, Solhan Belediye Başkan Vekili Çetin Kıyıcı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Hasan Boncuk, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş, MHP İlçe Başkanı Hayati Hocaoğlu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Canlı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Bingöl Valisi Usta'dan başsağlığı mesajı

        Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından Vali Ahmet Hamdi Usta'nın başsağlığı mesajı paylaşıldı.

        Usta, mesajında, "13. Komando Tugay Komutanlığı Kuzey Irak Harekat alanında görevli Solhan nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Piyade uzman çavuş Taner Arı'nın vefatından derin bir üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Solhanlı hemşehrilerime, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

