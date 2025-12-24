Bingöl'de kanser farkındalığı semineri düzenlendi

Bingöl'de kanser farkındalığına ilişkin seminer düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen seminere akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Bingöl Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu akademik danışmanı öğretim görevlisi Didem Uzun, kurucuları olan Pediatrik Hematolog ve Onkolog Dr. Üstün Ezer tarafından, odasından haftalarca dışarıya çıkamayan lösemili çocukların televizyon isteği üzerine kurulan LÖSEV'in bugün binlerce kişiye umut olan bir iyilik hareketine dönüştüğünü söyledi.

Uzun, "Toplumda ancak tüm fertler gülebiliyorsa bireyler de mutlu olacaktır. LÖSEV, bu mutluluk için dürüstçe ve şeffaflıkla çalışan, kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıftır. Fayda Toplulukları da aslında Türkiye'nin pek çok köklü üniversitesinde yıllardır var olan, LÖSEV’in gönüllülük ruhunu taşıyan yapılardır. Bingöl Üniversitesi olarak, bu büyük zincire 2024 yılının kasım ayında katıldık. Kısa bir geçmişimiz olmasına rağmen, amacımız çok büyük, LÖSEV'in sesi olmak, lösemi ve kanser farkındalığını artırmak, okulumuzda ve şehrimizde sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek. Düzenlediğimiz etkinliklerle, lösemiyle mücadele eden kardeşlerimizin tedavilerine ve eğitimlerine destek olmak bizim en önemli amaçlarımızdır." dedi.