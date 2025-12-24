Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de kanser farkındalığı semineri düzenlendi

        Bingöl'de kanser farkındalığına ilişkin seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:42 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de kanser farkındalığı semineri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de kanser farkındalığına ilişkin seminer düzenlendi.

        Bingöl Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen seminere akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Programda konuşan Bingöl Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu akademik danışmanı öğretim görevlisi Didem Uzun, kurucuları olan Pediatrik Hematolog ve Onkolog Dr. Üstün Ezer tarafından, odasından haftalarca dışarıya çıkamayan lösemili çocukların televizyon isteği üzerine kurulan LÖSEV'in bugün binlerce kişiye umut olan bir iyilik hareketine dönüştüğünü söyledi.

        Uzun, "Toplumda ancak tüm fertler gülebiliyorsa bireyler de mutlu olacaktır. LÖSEV, bu mutluluk için dürüstçe ve şeffaflıkla çalışan, kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıftır. Fayda Toplulukları da aslında Türkiye'nin pek çok köklü üniversitesinde yıllardır var olan, LÖSEV’in gönüllülük ruhunu taşıyan yapılardır. Bingöl Üniversitesi olarak, bu büyük zincire 2024 yılının kasım ayında katıldık. Kısa bir geçmişimiz olmasına rağmen, amacımız çok büyük, LÖSEV'in sesi olmak, lösemi ve kanser farkındalığını artırmak, okulumuzda ve şehrimizde sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek. Düzenlediğimiz etkinliklerle, lösemiyle mücadele eden kardeşlerimizin tedavilerine ve eğitimlerine destek olmak bizim en önemli amaçlarımızdır." dedi.

        Programda, LÖSEV Halkla İlişkiler ve Fayda Proje Sorumlusu Ayfer Adıgüzel tarafından kanser farkındalık semineri verildi.

        LÖSEV diyetisyeni Yaren Karabudak da "Sağlıklı yaşam rehberi" konulu sunum yaptı.

        Programın sonunda müzik dinletisi sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Hayatını kaybeden uzman çavuş Taner Arı, Bingöl'de son yolculuğuna uğurland...
        Hayatını kaybeden uzman çavuş Taner Arı, Bingöl'de son yolculuğuna uğurland...
        Irak'ta rahatsızlanıp hayatını kaybeden uzman çavuş, Bingöl'de toprağa veri...
        Irak'ta rahatsızlanıp hayatını kaybeden uzman çavuş, Bingöl'de toprağa veri...
        Hayatını kaybeden uzman çavuş Arı, son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatını kaybeden uzman çavuş Arı, son yolculuğuna uğurlandı
        Bingöl'deki silahlı saldırı olaylarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Bingöl'deki silahlı saldırı olaylarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı
        Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı
        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı