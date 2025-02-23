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        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:36 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:42
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        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Genç Viyadüğü mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi ile Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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