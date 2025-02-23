Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Genç Viyadüğü mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi ile Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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