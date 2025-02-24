Bingöl Karlıova'da dondurucu soğuk hakim

Dondurucu soğuğun hayatı olumsuz etkilediği ilçede, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu, yollar, araçların camları ve su boruları buz tuttu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.