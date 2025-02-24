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        Bingöl Karlıova'da dondurucu soğuk hakim

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:19 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:19
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        Bingöl Karlıova'da dondurucu soğuk hakim
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye düştü.

        Dondurucu soğuğun hayatı olumsuz etkilediği ilçede, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu, yollar, araçların camları ve su boruları buz tuttu.

        İlçede bazı esnaf, olumsuz hava koşulları nedeniyle iş yerini açamadı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Şubat'tan bu yana ilçede eğitime ara verildi.

        Esnaf Bünyamin Altay, ilçede kışın en soğuk günlerini yaşadıklarını belirterek, iş yerlerinde suların donduğunu söyledi.

        Cüneyt Gökçe de soğuğun yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

        Öte yandan, gece saatlerinde etkili olan kar fırtınası kameralarca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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