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        AB tescilli Bingöl balına Paris'te 2 altın madalya

        Avrupa Birliği (AB) tescilli Bingöl balı, Fransa'nın Paris kentinden düzenlenen "Uluslararası Bal Yarışması"nda iki madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:22 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:22
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        AB tescilli Bingöl balına Paris'te 2 altın madalya
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        Avrupa Birliği (AB) tescilli Bingöl balı, Fransa'nın Paris kentinden düzenlenen "Uluslararası Bal Yarışması"nda iki madalya kazandı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin AB tescilli tek balı olan Bingöl balının ödüle doymadığını ifade etti.

        25 Ocak'ta Paris'te yapılan Uluslararası Bal Yarışması'nın sonuçları açıklandığını belirten Usta, şunları kaydetti:

        "Bingöl Arıcılar Birliği olarak katıldığımız yarışmada Bingöl balımız 2 altın madalya kazandı. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu başarının arkasında sabır, emek, alın teri, akreditasyon kurallarına uygun üretim ve disiplin yatıyor. Bingöl Arıcılar Birliğimizi ve Bingöl markasını zirvede tutmak için bilinçli bir şekilde tağşiş ve hile yapmadan arıcılık yapan üreticilerimizi kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Valiliğimizin koordinesinde balımızın gerektiği pazar payına ulaşması ve üreticimizin emeğini alması için tüm paydaşlarımızla çalışıyoruz. İnşallah mart ayında daha güzel haberleri sizlerle paylaşacağız. Bu gurur senin, bu gurur hepimizin, bu gurur ülkemizin. Hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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