Solhan'da hatim ile teravih namazı kılınacak cami belli oldu
Bingöl'ün Solhan ilçesinde ramazan ayında teravih namazı Merkez Camisinde hatimle kılınacak.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde ramazan ayında teravih namazı Merkez Camisinde hatimle kılınacak.
İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, yaptığı açıklamada, 2025 ramazan ayı programları çerçevesinde ramazan ayı boyunca Hafız Ahmet Yasin Barış, Hafız Mevlüt Aydın Salihoğlu ve Hafız Mehmet Yıldızhan tarafından Merkez Camisinde teravih namazının hatim ile okunacağını belirtti.
Müslüman aleminin ramazan ayını tebrik eden Toprak, ilçedeki vatandaşları hatim ile teravih namazı kılmaya davet etti.
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